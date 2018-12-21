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Экспорт

Удмуртия вышла на рынок Китая с первой партией льноволокна

  •  © realnoevremya.ru

Удмуртия вышла на рынок Китая с первой партией льноволокна. Первую пробную поставку в объеме 100 тонн короткого льноволокна на 3,5 млн рублей произвел потребительский кооператив СПК «Луч» Можгинского района в 2018 году.

В Минсельхозе республики считают это направление перспективным, в регионе планируется создание предприятия по глубокой переработке льна.

Ожидается, что в январе 2019 года будет готова проектно-сметная документация по строительству завода по глубокой переработке льна в Глазове. Новый завод будет скупать льноволокно у всех существующих в Удмуртии хозяйств, что должно поддержать предприятия отрасли. В настоящее время большинство из них испытывают финансовые сложности и не имеют возможностей для развития.

Ранее стало известно, что четыре предприятия Удмуртии войдут в межрегиональный кластер по производству льна.

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https://realnoevremya.ru/news/123928-udmurtiya-proizvela-pervuyu-postavku-lnovolokna-v-kitay?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Удмуртия, льноводство, Китай, экспорт
  • dinis karabliov dinis karabliov
    21.12.1818:17:07

    Мне Мать буквально вчера рассказывала что в её родной деревне в Новгородской области выращивали лён,а в районном центре из льна делали паклю,как на фото,и отправляли на другие фабрики для дальнейшей переработки.Сейчас там не выращивают ничего.

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