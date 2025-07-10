139 тысяч тонн кормов и кормовых добавок экспортировано из Калининградской области в Китай

139 тысяч тонн кормов и кормовых добавок экспортировано из Калининградской области в КитайСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
С 1 января по 30 июня 2025 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Калининградской области досмотрено и оформлено на экспорт в Китай 95 партий общим объемом около 139 тыс. т кормов и кормовых добавок для животных растительного происхождения.
Наибольший объем экспортируемой продукции пришелся на рапсовый тостированный шрот, составивший 136,8 тыс. т, и рапсовый кормовой жмых в объеме 2,2 тыс. т.
Экспорт осуществляют предприятия Калининградской области, аттестованные и включенные в список российских предприятий, прошедших обследование на соответствие требованиям Китая, и включенные в реестр экспортеров компонента «Цербер».
Продукция, предназначенная для экспорта, была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствовала требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Оформлены экспортные ветеринарные сертификаты.
Груз отправлен морским транспортом.
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