НПО «Энергомаш» модернизировало стенд для автономных испытаний агрегатов ракетных двигателей

С 2017 года в НПО Энергомаш реализуется проект модернизации стендовой базы Научно-испытательного комплекса предприятия (НИК). По плану модернизации на НИК внедряются новые прогрессивные технологические процессы вместе с заменой устаревшего и изношенного оборудования на современное.

Для стенда, на котором испытывают на вибропрочность узлы и агрегаты двигателей РД180, РД181, РД191, РД171М, РД171МВ, а также их сборки, приобретены и установлены усилитель мощности и система управления.Это позволит расширить программу испытаний ракетных двигателей, а их проведение станет более простым и надежным.

По словам Михаила Федотова, начальника испытательного отдела НИК, для стенда, на котором испытывают на вибропрочность узлы и агрегаты двигателей РД180, РД181, РД191, РД171М, РД171МВ, а также их сборки, приобретены и установлены усилитель мощности и система управления.

Усилитель УМК-144К выполнен на современной электронной базе и по сравнению с предшественником занимает в 2 раза меньше места.

В его конструкции реализованы блокировки, обеспечивающие защиту испытательного оборудования, испытываемых агрегатов и узлов двигателя от поломок и аварийных ситуаций.

Кроме того, усилитель имеет значительное преимущество: его охлаждение воздушное, в то время как у предыдущего усилителя оно было водяное. За счет воздушного охлаждения усилитель стал проще в обслуживании и эксплуатации, а главное — надежнее.

Новая система управления вибрациями ВС-301 представляет собой два контроллера с 8 каналами управления. Система позволяет проводить широкий спектр испытаний, она более информативная и простая в настройке, работает практически с любыми датчиками вибрации.