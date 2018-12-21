В России создан арктический радиолокационный комплекс для беспилотников

В России создали арктический радиолокационный комплекс для беспилотных летательных аппаратов. Его будут применять для оперативной разведки и мониторинга Арктического региона и Северного морского пути. Занимались этим специалисты концерна «Радиотехнические и информационные системы».

Это реконфигурируемые двух-диапазонные радиолокационные комплексы радиовидения. В них используются Р- и Х-диапазоны длин волн. Но в зависимости от требований заказчика комплекс можно реконфигурировать под различные типы воздушных носителей.

Комплекс отличает модульная архитектура, а также уникальное соотношение массо-габаритных характеристик и небольшая потребляемая мощность. Все это дает возможность устанавливать его на самолеты разных классов, начиная от Ил-18 и вертолеты Ми-8, а также беспилотники, как типа «Альтиус» и «Орион», так и их сверхлегкие модификации, сообщил генеральный директора РТИ Максим Кузюк.

Применение этого комплекса позволит обеспечить безопасное круглогодичное судоходство по Северному морскому пути, заниматься оперативной разведкой и мониторингом Арктического региона и Севморпути. Кроме того, радиолокационный комплекс сможет решать самые разные вопросы, начиная от выявления очагов техногенных катастроф и разливов нефтепродуктов, спасательных операций до предотвращения нарушений госграницы.