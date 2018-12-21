ВВС Республики Казахстан переданы очередные Су-30СМ

20-21 декабря 2018 года, с аэродрома ПАО «НПК Иркут» в Казахстан вылетели три многофункциональных истребителя Су-30СМ, б/н 09, 10, 11 красный. Истребители входят в заключительную партию, поставленную в рамках контракта стоимостью 10 млрд. руб, подписанного в декабре 2015 года, по условиям которого, НПК Иркут поставит 7 машин казахстанской стороне. До этого, в апреле 2015 года, был исполнен первый контракт, рассчитаный на поставку 4 Су-30СМ.

Итого, начиная с 2015 года, в ВВС РК переданы 11 единиц Су-30СМ по двум контрактам. Машины по третьему контракту с РК от 2017 г. на 12 ед. уже находятся на активном этапе производства.