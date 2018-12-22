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Фотофакты

Танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» на свежем воздухе

На нижегородском судостроительном заводе «Волга» выведен на открытый стапель танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» для ВМФ России.

  • IMG_20181219_223300_925
  • IMG_20181219_223300_925
  •  © stapel1.files.wordpress.com

Характеристики судна:

Длина — 75 м.

Ширина — 15,4 м.

Водоизмещение — 3500 т.

Дальность плавания — 1500 миль.

Автономность — 30 суток.

Мореходность — до 9 баллов.

  • IMG_20181219_223258_655
  • IMG_20181219_223258_655
  •  © stapel1.files.wordpress.com

Малый морской танкер заложен 1 сентября 2016 года.

Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, авиационного топлива, пресной воды) на надводные корабли и подводные лодки. Кроме того, ММТ будет снабжать корабли и суда грузами в бочкотаре, ящиках, контейнерах, заниматься сбором льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов.

  •  © stapel1.com

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https://stapel1.com/2018/12/19/volga-spustit-na-vodu-tanker-proekta-03182/

Нижний Новгород, Волга, танкер, 03182
  • Katamaran Katamaran
    22.12.1803:45:28

    Стапелю сообщили, что якобы танкер спустили на воду 20 декабря. Но, официальной информации нету. Так что пока формально танкер на открытом стапеле.

    #1094656
    • A_SEVER A_SEVER
      22.12.1809:45:26

      на открытом стапеле
      Это не стапель, а вытяжной путь, который идёт до слипа соседнего ССЗ «Красное Сормово».

      #1094674
  • Максим Алпеев
    22.12.1814:26:05

    Спустили

    •  © i67.tinypic.com

    #1094715
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