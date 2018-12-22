Танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» на свежем воздухе
На нижегородском судостроительном заводе «Волга» выведен на открытый стапель танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» для ВМФ России.
Характеристики судна:
Длина — 75 м.
Ширина — 15,4 м.
Водоизмещение — 3500 т.
Дальность плавания — 1500 миль.
Автономность — 30 суток.
Мореходность — до 9 баллов.
Малый морской танкер заложен 1 сентября 2016 года.
Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, авиационного топлива, пресной воды) на надводные корабли и подводные лодки. Кроме того, ММТ будет снабжать корабли и суда грузами в бочкотаре, ящиках, контейнерах, заниматься сбором льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов.
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