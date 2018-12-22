Танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» на свежем воздухе

На нижегородском судостроительном заводе «Волга» выведен на открытый стапель танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» для ВМФ России.



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Характеристики судна:

Длина — 75 м.

Ширина — 15,4 м.

Водоизмещение — 3500 т.

Дальность плавания — 1500 миль.

Автономность — 30 суток.

Мореходность — до 9 баллов.

Малый морской танкер заложен 1 сентября 2016 года.

Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, авиационного топлива, пресной воды) на надводные корабли и подводные лодки. Кроме того, ММТ будет снабжать корабли и суда грузами в бочкотаре, ящиках, контейнерах, заниматься сбором льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов.