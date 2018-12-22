«Южный завод тяжелого машиностроения» (ЮЗТС) отправил первый станок заказчику

Высокотехнологичный токарно-карусельный станок предназначен для обработки изделий из черных и цветных металлов. Он успешно прошел все испытания и был отгружен ведущему белгородскому предприятию энергомашиностроения «Белэнергомаш — БЗЭМ».

Сотрудничество между «Южным заводом тяжелого станкостроения» и «Белэнергомаш — БЗЭМ» будет продолжено. Стороны подписали ряд контрактов на поставку оборудования в следующем году.

«Южный завод тяжелого станкостроения» набирает мощности: завершается реконструкция производственных площадей, устанавливается оборудование.

— Со следующего года это будет уже полноценно работающее предприятие, по производству станков и обрабатывающих центров. Оборудование востребовано в энерго-судо-и теплостроении, металлургии, железнодорожном машиностроении. Пока аналогичное оборудование закупается предприятиями за рубежом, — пояснили в министерстве промышленности.

Напомним, до 2014 года завод им. Седина являлся лидером по производству станкоинструментальной продукции на Кубани. Однако в связи с чрезмерной закредитованностью и отсутствием оборотных средств его работа была приостановлена. Сотрудникам не выплачивалась заработная плата.

По поручению губернатора Краснодарского края в декабре 2016 года вопрос с погашением задолженности по зарплате перед 151 работником на сумму 16 млн рублей был решен. Кроме того, по инициативе губернатора был разработан проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода, велся активный поиск инвестора. Преемником стал «Южный завод тяжелого станкостроения».

До 2020 года на заводе планируется создать до 300 новых рабочих мест. Привлекаются инженеры и рабочие, которые трудились до банкротства. Также достигнута договоренность с Кубанским государственным технологическим университетом о сотрудничестве в части подготовки кадров, в том числе о прохождении практики студентами.