Молокоперерабатывающий цех начал работу в селе Огоньки Сахалинской области

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В крестьянско-фермерском хозяйстве «Огоньки» заработал новый молокоцех.

В хозяйстве работает 35 человек, поголовье КРС составляет 1650 голов, в том числе мясного направления — 378.

Свою деятельность предприятие начало в 2013 году. За это время при поддержке государства удалось построить коровники с молочными блоками, ветсанпропускники, телятники, лабораторию. Одним словом, все, что необходимо для стабильной работы молочно-товарной фермы. Для нового цеха было приобретено 24 единицы технологического оборудования. Уникальность его в том, что на небольшой производственной площадке размещено всё, что необходимо большому молокоперерабатывающему производству. При этом качество производственных линий не уступает крупным заводам.

— Новый молочный цех сможет перерабатывать до 10 тонн молока в сутки и будет выпускать основные виды молочной продукции: молоко питьевое, сметану, творог, сливки, кефир, ряженку и варенец. Запуск этого цеха для нас — большое событие, ведь его созданием мы занимались с 2015 года, — сказал генеральный директор ООО «Крестьянское хозяйство «Огоньки» Александр Калуга.