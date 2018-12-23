Поезд «Ласточка» впервые отправился из Санкт-Петербурга в Сортавалу

22 декабря утром из Петербурга в Карелию начали ездить новые скоростные поезда «Ласточка». Первая электричка стартовала от Финляндского вокзала и отправилась в Маткаселькя с остановками в Выборге, Каменногорске, Элисенвааре и Сортавале.

Скоростной поезд № 821 ежедневно будет курсировать из Санкт-Петербурга до Сортавалы и обратно. А вот по субботам и воскресеньям движение поезда продлили до станции Маткаселькя. Теперь туристы из Санкт-Петербурга смогут всего за пять часов добраться до конечной станции и продолжить свое путешествие до горного парка «Рускеала» или на Валаам.

По этому маршруту «Ласточка» будет ездить в выходные дни и новогодние праздники, а в будни — до станции «Сортавала». С 9 января электрички поедут не только из Петербурга, но и из Карелии. Пока же направление одностороннее.

«Ласточка» № 821 будет каждый день ждать пассажиров на Финляндском вокзале. Отбытие в 06:15, прибытие в Сортавалу в 10:20, а по выходным — в Маткасельку в 11:05. Обратный маршрут № 822 стартует из Маткасельки в 17:56, из Сортавалы — в 18:42, а в Петербурге поезд будет уже в 22:43.

В пути «Ласточку» ждут остановки в Выборге, Каменногорске и в Элисенвааре.

Доступны три класса обслуживания — бизнес, эконом и базовый. Пассажирам с ограниченными возможностями уделено особое внимание — для инвалидных колясок предусмотрены подъемники, а первый вагон оборудован местами с креплениями для колясок и кнопками вызова проводника.

Билеты на поезд стоят от 329 рублей. Стоимость проезда будет варьироваться от класса обслуживания, времени до оправления и спроса на выбранный рейс. Билеты будут доступны за 90 суток до даты отъезда.

Комбинированная схема движения по маршруту обеспечит надежную работу всех сервисов «Ласточек». До Каменногорска поезда будут следовать по электрифицированным путям, а после — при помощи магистрального пассажирского тепловоза.