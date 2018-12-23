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Транспорт и логистика

Поезд «Ласточка» впервые отправился из Санкт-Петербурга в Сортавалу

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22 декабря утром из Петербурга в Карелию начали ездить новые скоростные поезда «Ласточка». Первая электричка стартовала от Финляндского вокзала и отправилась в Маткаселькя с остановками в Выборге, Каменногорске, Элисенвааре и Сортавале.

Скоростной поезд № 821 ежедневно будет курсировать из Санкт-Петербурга до Сортавалы и обратно. А вот по субботам и воскресеньям движение поезда продлили до станции Маткаселькя. Теперь туристы из Санкт-Петербурга смогут всего за пять часов добраться до конечной станции и продолжить свое путешествие до горного парка «Рускеала» или на Валаам.

По этому маршруту «Ласточка» будет ездить в выходные дни и новогодние праздники, а в будни — до станции «Сортавала». С 9 января электрички поедут не только из Петербурга, но и из Карелии. Пока же направление одностороннее.

«Ласточка» № 821 будет каждый день ждать пассажиров на Финляндском вокзале. Отбытие в 06:15, прибытие в Сортавалу в 10:20, а по выходным — в Маткасельку в 11:05. Обратный маршрут № 822 стартует из Маткасельки в 17:56, из Сортавалы — в 18:42, а в Петербурге поезд будет уже в 22:43.

В пути «Ласточку» ждут остановки в Выборге, Каменногорске и в Элисенвааре.

Доступны три класса обслуживания — бизнес, эконом и базовый. Пассажирам с ограниченными возможностями уделено особое внимание — для инвалидных колясок предусмотрены подъемники, а первый вагон оборудован местами с креплениями для колясок и кнопками вызова проводника.

Билеты на поезд стоят от 329 рублей. Стоимость проезда будет варьироваться от класса обслуживания, времени до оправления и спроса на выбранный рейс. Билеты будут доступны за 90 суток до даты отъезда.

  •  © static.nevnov.ru

  •  © topspb.tv

Комбинированная схема движения по маршруту обеспечит надежную работу всех сервисов «Ласточек». До Каменногорска поезда будут следовать по электрифицированным путям, а после — при помощи магистрального пассажирского тепловоза.

  •  © static.nevnov.ru

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https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/622794-poezd-lastochka-vpervye-otpravilsya-iz-sankt-peterburga-v-sortavalu

РЖД, Ласточка
  • Нет аватара alex_uns
    23.12.1817:03:25

    •  © wmpics.pics

    Красный участок — электрифицированный ход, Ласточка идет сама.

    Черный участок (от Камменогорска) — Ласточку тянет тепловоз.

    5 часов и всего 4 остановки.

    А по выходным будем ездить в Макасельку за грибами. 6 часов собирать грибы можно   

    Отредактировано: alex_uns~17:36 23.12.18
    #1094941
  • Василий Баранов Василий Баранов
    23.12.1818:52:23

    А что это там уголками приварено к Ласточке, это чтобы выход пассажиров доставал до низкого перрона?

    #1094966
    • Нет аватара alex_uns
      23.12.1819:04:36

      Ну типа трапика. Там по Карелии везде низкие платформы. С этим поездом в Сортавале составы подходят к платформе кажется всего 4 раза в сутки. Этот и поезд на Костамукшу.

      Поэтому и трапики. И скорее всего они возятся с собой, блин, неужели в тамбурах?)

      Отредактировано: alex_uns~19:06 23.12.18
      #1094972
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