Очередной Бе-200ЧС совершил первый полет

На этой неделе с заводского аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31390, серийный номер 308), построенный для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Последний построенный в рамках Государственного контракта от 25 мая 2011 года.