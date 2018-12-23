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Авиация

Очередной Бе-200ЧС совершил первый полет

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На этой неделе с заводского аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31390, серийный номер 308), построенный для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Последний построенный в рамках Государственного контракта от 25 мая 2011 года.

  •  © www.flightradar24.com

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Бе-200ЧС, Бериев, МЧС, авиастроение
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