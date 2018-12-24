В Новом Уренгое открылся спортивный комплекс «Арктика»

Универсальный комплекс «Арктика» построен в микрорайоне Коротчаево в соответствии со всеми современными нормами и спортивными тенденциями. На первом этаже располагаются: помещения лыжной базы, сауна, помещения административного и вспомогательного назначения, универсальный спортивный зал с местами для зрителей на 365 человек и универсальный зал для вольной и греко-римской борьбы с местами для зрителей на 100 человек. На втором этаже также находятся помещения административного и вспомогательного назначения, медицинский кабинет, шахматный клуб и спортивные залы: аэробики, тренажерный зал, зал для занятий боксом, для игры в настольный теннис и дартс.