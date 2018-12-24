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Блог компании commeng™ ⇒ Электроника и электротехника

Устройство защиты портов Ethernet от перенапряжений для условий сложной электромагнитной обстановки

  •  © commeng.ru

Компания COMMENG (Санкт-Петербург) запустила в серийное производство устройства защиты Commeng 4-Cat5P и Commeng 8-Cat5P, предназначенные для защиты четырех и восьми портов Еthernet. Поддерживаются интерфейсы 10/100/1000 Base-TX и передача Power over Ethernet любых стандартов.

Схемотехника и элементная база обеспечивают надежную защиту оборудования от наводок от ударов молнии, а так же возможность подключения к заземляющим устройствам объектов с мощными источниками помех (например, электрических подстанций, электрифицированных железных дорог переменного тока).

Конструкция и компактная компоновка позволяют устанавливать устройства защиты в шкафы и стойки с высокой плотностью монтажа оборудования и мало места.

Основные применения: Metro Ethernet, Industrial Ethernet, системы видеонаблюдения и управления доступом, системы беспроводного ШПД (защита Indoor Unit).

В устройствах защиты применена схема с гальванической развязкой точек уравнивания потенциалов каждого порта и клемм подключения заземления. Клеммы заземления соединены между собой через разрядник, что дает возможность подключения как к главному заземляющему устройству, так и к изолированной системе уравнивания потенциалов, так и к второму контуру заземления (т.н. «электронной земле»).

Это принцип применен во многих устройствах защиты COMMENG, он показал свою эффективность при применении в условиях высокого уровня помех и сложной электромагнитной обстановки.

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Защита Ethernet, Защита PoE, Защита от помех, Грозозащита
  • Нет аватара DTerentev
    24.12.1814:11:31

    С первого взгляда привлекает необычная конструкция — мы сделали ее на базе нашего выпускаемого много лет двухпортового устройства, благо подходящее основание для монтажа на рейку DIN уже было (смотри одну из предыдущих записей в нашем блоге).

    Внутри — никаких трансформаторов(они вносят дополнительное затухание и не позволяют передавать PoE) и полупроводников (от них для устройств защиты Ethernet давно отказались, т.к. экономия может боком выйти). Используем только разрядники.

    Две изолированные клеммы заземления (с ними соединены клеммы «экран») — обычно избыточны, но в некоторых случаях это дает возможность и защиту обеспечить, и заземление экрана при вводе в техническое здание (контейнер, шкаф), и помехам с заземления не дает попасть ни в жилы кабеля, ни на корпус оборудования (если он изолирован или подключен к другой земле).

    Подробнее смотрите в описании на сайте. Для кого тема изолированной системы уравнивания потенциалов, «чистой» или «электронной земли"

    (пользуясь термином, принятым в энергетике) действительно актуальна — задавайте вопросы.

    Отредактировано: DTerentev~14:59 24.12.18
    #1095145
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