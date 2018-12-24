Устройство защиты портов Ethernet от перенапряжений для условий сложной электромагнитной обстановки

Компания COMMENG (Санкт-Петербург) запустила в серийное производство устройства защиты Commeng 4-Cat5P и Commeng 8-Cat5P, предназначенные для защиты четырех и восьми портов Еthernet. Поддерживаются интерфейсы 10/100/1000 Base-TX и передача Power over Ethernet любых стандартов.

Схемотехника и элементная база обеспечивают надежную защиту оборудования от наводок от ударов молнии, а так же возможность подключения к заземляющим устройствам объектов с мощными источниками помех (например, электрических подстанций, электрифицированных железных дорог переменного тока).

Конструкция и компактная компоновка позволяют устанавливать устройства защиты в шкафы и стойки с высокой плотностью монтажа оборудования и мало места.

Основные применения: Metro Ethernet, Industrial Ethernet, системы видеонаблюдения и управления доступом, системы беспроводного ШПД (защита Indoor Unit).

В устройствах защиты применена схема с гальванической развязкой точек уравнивания потенциалов каждого порта и клемм подключения заземления. Клеммы заземления соединены между собой через разрядник, что дает возможность подключения как к главному заземляющему устройству, так и к изолированной системе уравнивания потенциалов, так и к второму контуру заземления (т.н. «электронной земле»).

Это принцип применен во многих устройствах защиты COMMENG, он показал свою эффективность при применении в условиях высокого уровня помех и сложной электромагнитной обстановки.