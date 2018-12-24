ВКС РФ переданы завершающие в 2018 году бомбардировщики Су-34

ПАО «Компания «Сухой» (входит в состав АО «Объединенная авиастроительная корпорация») передало ВКС России очередные 4 фронтовых бомбардировщика Су-34 новой постройки Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени В.П. Чкалова в рамках выполнения гособоронзаказа 2018 года. Самолеты были переданы парами, 19 и 22 декабря 2018 года.

Самолеты предназначаются для 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск).

Итого за 2018 год, Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова передал 14 бомбардировщиков Су-34, включая 2 сверхплановых. Всего же, начиная с 2006 года, ВКС РФ пополнились 121 ед. Су-34 по трем серийным контрактам с Минобороны.