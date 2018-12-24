В Свердловской области введена вторая очередь инновационного тепличного комбината «УГМК-Агро»

24 декабря в Свердловской области введена в эксплуатацию вторая очередь инновационного тепличного комбината «УГМК-Агро». Новые мощности позволили хозяйству повысить собственную обеспеченность Свердловской области в овощах защищенного грунта с 7,7% до 40% и полностью закрыть потребность региона в салатно-зеленных культурах.

Общая стоимость двух очередей тепличного комбината с энергоцентрами составляет около 8 млрд рублей. В 2017 году сельхозпредприятию была предоставлена субсидия из бюджета Свердловской области на реализацию инвестпроекта.

Площадь второй очереди теплиц составляет 6,5 га. В настоящий момент общая площадь теплиц «УГМК-Агро» составляет 36,44 гектара, а общий объем производства овощей — 26 000 тонн в год. Увеличение производственной площадки способствовало созданию 476 рабочих мест. Таким образом, здесь работают сегодня почти 800 человек.

Здесь применяются самые передовые сельскохозяйственные технологии выращивания тепличных овощей, повышающие эффективность агропроизводства. В составе современного комплекса, первая очередь которого была запущена год назад, новые производственные площади занимают 6,5 гектаров. С этого участка хозяйство планирует снимать порядка 10 тысяч тонн огурцов в год.