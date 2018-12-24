На Северном флоте создан морской инженерный полк для работы в Арктике

Отдельный морской инженерный полк создан на Северном флоте для обеспечения действий флота в Арктике. В понедельник командующий флотом адмирал передал полку боевое знамя, говорится распространенном пресс-службой флота сообщении.

«Полк создан в соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооруженных сил России на основе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в поселке Щукозеро (Мурманская область). Его основное предназначение — инженерное обеспечение действий сил и войск Северного флота в сложных арктических условиях», — сооющили на флоте.

На вооружении полка стоит как современная, так и проверенная временем техника инженерных войск. Личный состав полка имеет отличную подготовку по специальности, что неоднократно доказывал на различных соревнованиях воинского мастерства всеармейского и международного уровня, отметили в пресс-службе флота.

Боевое знамя от командующего получил командир части. В соответствии с ритуалом он передал воинскую реликвию знаменосцу и во главе знаменной группы совершил обход строя военнослужащих полка. После этого военные инженеры прошли торжественным маршем под боевым знаменем.