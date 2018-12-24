ФосАгро модернизировала сернокислотную установку в Череповце

24 декабря ГК «ФосАгро» ввела в эксплуатацию модернизированную сернокислотную установку СК-600/3 и терминал для хранения сырьевых продуктов емкостью 30 тыс. тонн на своём заводе в Череповце Вологодской области.

Стоимость произведённых работ составила около 5 млрд рублей.

Производственная мощность СК-600/3 выросла с 680 тыс. тонн до 1 млн тонн серной кислоты в год. В условиях дефицита этого продукта на рынке предприятие обеспечит себя ключевым компонентом для производства удобрений и снизит зависимость от внешних поставщиков этого сырья, отмечается в сообщении.

Модернизация сернокислотной установки СК-600/3 с увеличением мощности проведена по инженерным решениям единственного в России профильного научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам — АО «НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова» и преимущественно на базе отечественного оборудования. Она повысила надежность работы СК и ее экологическую безопасность. Теперь система оснащена собственным водооборотным циклом производительностью 6 тыс. кубометров воды в час.

Наряду с модернизированными мощностями по производству серной кислоты был открыт терминал для хранения сырьевых продуктов. Это один из этапов реализации проекта по строительству производства сульфата аммония. Планомерное увеличение объема выпуска минеральных удобрений вызовет рост потребления сырья, в том числе сульфата аммония (сегодня «ФосАгро» закупает его у сторонних поставщиков). Строительство установки сульфата аммония мощностью 300 тысяч тонн в год повысит сырьевую устойчивость компании. Новый терминал рассчитан на хранение 30 тысяч тонн сульфата аммония (на 2/3 объема) и хлористого калия (на 1/3 объема).

«В скором времени здесь, в Череповце, будет построена пятая установка по производству серной кислоты, четвертый агрегат по производству азотной кислоты, производство сульфата аммония. Реконструкция железнодорожной инфраструктуры позволит более оперативно поставлять возросший объем производимой продукции потребителям», — приводятся в сообщении слова генерального директора «ФосАгро» Андрея Гурьева.

«ФосАгро» является одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений и апатитового концентрата. В группу входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская область), его филиалы в Кировске (Мурманская область) и Балаково (Саратовская область), а также АО «Метахим» (Ленинградская область), АО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам имени Я. Самойлова.