Новые средства ПВО в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии

Подразделения войсковой ПВО Воздушно-десантных войск осваивают новейшую боевую технику для борьбы с воздушными высокоскоростными целями.



© ic.pics.livejournal.com Боевая машина модернизированного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10МН» из состава 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года

Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и средства воздушной разведки начали осваивать десантники подразделений войсковой ПВО воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) (г. Наро-Фоминск).

Кроме освоения новых ПЗРК и ЗРК обладающих увеличенными огневыми возможностями, дальностью, всепогодностью и применения независимо от времени суток, уникальными средствами наведения, а также тренажерных комплексов «Верба» и «Стрела-10МН», подразделения войсковой ПВО ВДВ учатся широко применять компактные маловысотные радиолокационные обнаружители целей и современные автоматизированные средства разведки.