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Фотофакты

Новые средства ПВО в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии

Подразделения войсковой ПВО Воздушно-десантных войск осваивают новейшую боевую технику для борьбы с воздушными высокоскоростными целями.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Боевая машина модернизированного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10МН» из состава 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года

Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и средства воздушной разведки начали осваивать десантники подразделений войсковой ПВО воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) (г. Наро-Фоминск).

Кроме освоения новых ПЗРК и ЗРК обладающих увеличенными огневыми возможностями, дальностью, всепогодностью и применения независимо от времени суток, уникальными средствами наведения, а также тренажерных комплексов «Верба» и «Стрела-10МН», подразделения войсковой ПВО ВДВ учатся широко применять компактные маловысотные радиолокационные обнаружители целей и современные автоматизированные средства разведки.

Новое вооружение и боевая техника, выполненная на базе БТР-МДМ «Ракушка» в подразделения ПВО ВДВ поступает по контрактам, заключенным в соответствии с Государственным оборонным заказом.

  • XHuzWX7gq-A
  • XHuzWX7gq-A
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • F3j1x65ruSg
  • F3j1x65ruSg
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • vnpa-1dwDTU
  • vnpa-1dwDTU
  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

Боевые машины модернизированного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10МН» из состава 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года

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  • 48405302_2255274558048621_8360625373238525952_o
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • 49021055_2255888014653942_6695688645338202112_o
  • 49021055_2255888014653942_6695688645338202112_o
  •  © ic.pics.livejournal.com

Тренажерный комплекс зенитного ракетного комплекса 9К333 «Верба» в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года

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  • 48387217_2255274414715302_5865727687590412288_o
  •  © ic.pics.livejournal.com

Машина модуля разведки и управления 9С932-1 с РЛС обнаружения 1Л122-1 «Гармонь» из состава комплекта средств автоматизации войсковой ПВО «Барнаул-Т» в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года

  • 9csp23gwgRE
  • 9csp23gwgRE
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • 48991489_2255274438048633_9210482466337325056_o
  • 48991489_2255274438048633_9210482466337325056_o
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • 48398163_2255274424715301_6290954846036033536_o
  • 48398163_2255274424715301_6290954846036033536_o
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • 48375907_2255274488048628_8169957515677663232_o
  • 48375907_2255274488048628_8169957515677663232_o
  •  © ic.pics.livejournal.com

Машины модуля планирования МП-Д и модуля разведки и управления МРУ-Д (с РЛС обнаружения 1Л122-1 «Гармонь», видна слева на третьем снимке) на базе десантного бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка» из состава комплекта средств автоматизации войсковой ПВО «Барнаул-Т» в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года

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https://structure.mil.ru/structure/forces/airborne/news/more.htm?id=12208809@egNews

ВДВ, Стрела-10, ПВО, Ракушка
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