Новые средства ПВО в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии
Подразделения войсковой ПВО Воздушно-десантных войск осваивают новейшую боевую технику для борьбы с воздушными высокоскоростными целями.Боевая машина модернизированного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10МН» из состава 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года
Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и средства воздушной разведки начали осваивать десантники подразделений войсковой ПВО воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) (г. Наро-Фоминск).
Кроме освоения новых ПЗРК и ЗРК обладающих увеличенными огневыми возможностями, дальностью, всепогодностью и применения независимо от времени суток, уникальными средствами наведения, а также тренажерных комплексов «Верба» и «Стрела-10МН», подразделения войсковой ПВО ВДВ учатся широко применять компактные маловысотные радиолокационные обнаружители целей и современные автоматизированные средства разведки.
Новое вооружение и боевая техника, выполненная на базе БТР-МДМ «Ракушка» в подразделения ПВО ВДВ поступает по контрактам, заключенным в соответствии с Государственным оборонным заказом.Боевые машины модернизированного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10МН» из состава 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 годаТренажерный комплекс зенитного ракетного комплекса 9К333 «Верба» в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года Машина модуля разведки и управления 9С932-1 с РЛС обнаружения 1Л122-1 «Гармонь» из состава комплекта средств автоматизации войсковой ПВО «Барнаул-Т» в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 годаМашины модуля планирования МП-Д и модуля разведки и управления МРУ-Д (с РЛС обнаружения 1Л122-1 «Гармонь», видна слева на третьем снимке) на базе десантного бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка» из состава комплекта средств автоматизации войсковой ПВО «Барнаул-Т» в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года