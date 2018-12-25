Технологический парк ОАО «РЖД» пополнился отечественными бульдозерами ЧЕТРА Т35.01ЯБЛ-3

Технологический парк ОАО «РЖД» пополнился 13 отечественными бульдозерами ЧЕТРА Т35.01ЯБЛ-3. Новые машины будут задействованы для оснащения восстановительных поездов, предназначенных для ликвидации последствий крушений и аварий на железных дорогах.

Начиная с августа бульдозеры ЧЕТРА уже были направлены в эксплуатацию на Дальневосточную, Забайкальскую, Восточно-Сибирскую, Красноярскую, Западно-Сибирскую, Южно-Уральскую, Приволжскую, Свердловскую, Юго-Восточную и Горьковскую железные дороги. До конца декабря будет завершена поставка техники для нужд Куйбышевской, Октябрьской и Северной железных дорог.

Бульдозер Т-35.01ЯБЛ-3 может использоваться в восстановительных поездах в качестве тягового средства для ликвидации последствий крушений и аварий на железных дорогах, а также происшествий природного и техногенного характера. Все бульдозеры укомплектованы лебедкой с максимальным тяговым усилием в 50 тс и длиной каната — 80 м, которая обеспечивает эффективность работы при ликвидации последствий железнодорожных происшествий в труднодоступных местах: болотистой, горной местности, глубоких выемках и т. п. Конструкция бульдозеров Т-35.01ЯБЛ-3 обеспечивает возможность их перевозки на железнодорожной платформе без демонтажа установленного на них оборудования (отвала, лебедки и т. п. ).

«Бульдозер Т-35.01ЯБЛ-3 — уникальное отраслевое решение для железнодорожных администраций. Он предназначен для работы в составе восстановительных поездов при устранении аварий, а также может использоваться при восстановлении и ремонте железнодорожных путей, перемещении грунта, щебня, песка и прочих материалов. В адрес железных дорог эти машины поставляются нами не первый год. Они апробированы, не имеют нареканий и востребованы железнодорожными администрациями. Т-35.01ЯБЛ-3 поставляется нами не только стратегическому партнеру ОАО „РЖД“, но также в страны пространства 1520», — комментирует генеральный директор ООО «ПК «ЧАЗ» Владимир Антонов.