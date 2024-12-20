Партия мини-погрузчиков ЧЕТРА в Москву

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Завершена крупная поставка мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ для московских коммунальных служб

Компания ЧЕТРА завершила поставку большой партии мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ 1200М в адрес крупнейшей дорожно-коммунальной организации города Москвы — ГБУ «Автомобильные дороги». Эта техника активно используется для обслуживания городских дорог, уборки тротуаров, аллей и общественных пространств столицы.

«Мы выполнили поставку даже раньше сроков, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Надеюсь, благодаря нашим мини-погрузчикам, жители и гости столицы смогут наслаждаться чистыми улицами, и это добавит всем праздничного настроения», — отметил директор по продажам коммунальной техники ООО «ЧЕТРА» Александр Васильев.

В 2024 году в парк ГБУ «Автомобильные дороги» было поставлено 177 мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ 1200М. Первые 20 единиц техники приступили к обязанностям еще в июле этого года. Машины зарекомендовали себя как надёжная, производительная, и, что важно, многофункциональная техника, за счет дополнительного навесного оборудования, такого как щетка дорожная, снегоочиститель шнекороторный, вилы грузовые и отвал с гидравлическим поворотом.

Поставка мини-погрузчиков для нужд коммунальных служб Москвы будет продолжена и в 2025 году. В результате, общий объем техники ЧЕТРА в парке ГБУ «Автомобильные дороги» превысит 200 единиц.

Мини-погрузчики ЧЕТРА уже по достоинству оценили коммунальные службы многих городов: техника помогает поддерживать чистыми и аккуратными тротуары и улицы Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Петропавловска-Камчатского и других городов России. Технике ЧЕТРА доверяют и за пределами страны: в 2024 году коммунальная машина ЧЕТРА была впервые отгружена и на Африканский континент — в ЮАР.

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