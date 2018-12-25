АО «Апатит» группы «ФосАгро» модернизировало линию производства апатитового концентрата

На второй апатит-нефелиновой обогатительной фабрике (АНОФ-2) Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро») после проведенной модернизации пущена в опытно-промышленную эксплуатацию технологическая линия по производству апатитового концентрата.

Новый комплекс переработки апатитового концентрата (КПАК) на АНОФ-2 представляет собой полный цикл технологических переделов по обогащению до 7 млн тонн апатит-нефелиновой руды в год, позволяющий эффективно перерабатывать также бедные и забалансовые руды.

Завершающим этапом технического переоснащения второй апатит-нефелиновой обогатительной фабрики стал ввод в эксплуатацию магистрального конвейера, который соединил корпус мелкого дробления и корпус по производству концентрата и обеспечил выход всего комплекса нового оборудования КПАК на полную мощность.

Уже получен первый концентрат высокого качества. За период с октября по середину декабря 2018 года выработано более 150 тыс. тонн качественного продукта.

В данный момент завершена технологическая наладка двух флотационных колонн производства китайского института BGRIMM.

Модернизация АНОФ-2 — часть масштабной стратегии развития перерабатывающих мощностей компании «ФосАгро». Комплексное техническое переоснащение АНОФ-2 стартовало в 2017 году. За время реализации проекта выполнено обновление части основного технологического оборудования (сгустителя), заменены насосные установки, установлены новые высокочастотные грохота «Landsky». С монтажом четырех мельниц на АНОФ-2 реализована технология тонкого грохочения, уже доказавшая свою эффективность после внедрения на АНОФ-3.

«Модернизация обогатительных мощностей является для нас такой же важной задачей, как и реализация инвестиционных программ по развитию рудно-сырьевой базы, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — В проекте модернизации применены наиболее современные эффективные технологические решения. При вовлечении в переработку руд с пониженным содержанием фосфора и забалансовых должны быть обеспечены высокие производственные показатели качества апатитового концентрата и уровень извлечения полезного компонента.

Общий бюджет инвестиций в модернизацию АНОФ-2 превышает 3 млрд рублей.