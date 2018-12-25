В Башкирии открылся новый физкультурно-спортивный комплекс

22 декабря в селе Кандры Туймазинского района Башкирии открылся спортивный комплекс «Победа».

Трехэтажное здание включает в себя учебно-тренировочный и малый бассейны, спортзал, зал аэробики, тренажерный зал и учебные классы. В спорткомплексе будут проходить соревнования различного уровня по волейболу, баскетболу, мини-футболу, спортивной борьбе, плаванию и другим видам спорта.

Этого события в Кандрах ждали несколько лет. В селе, где живет 17 тысяч человек, вся жизнь крутилась вокруг местного Дворца Культуры — ютились и творцы, и спортсмены.

Стоимость строительства составила 150 млн рублей.