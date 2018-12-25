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Спортивные объекты

В Башкирии открылся новый физкультурно-спортивный комплекс

  •  © gtrk.tv

22 декабря в селе Кандры Туймазинского района Башкирии открылся спортивный комплекс «Победа».

Трехэтажное здание включает в себя учебно-тренировочный и малый бассейны, спортзал, зал аэробики, тренажерный зал и учебные классы. В спорткомплексе будут проходить соревнования различного уровня по волейболу, баскетболу, мини-футболу, спортивной борьбе, плаванию и другим видам спорта.

Этого события в Кандрах ждали несколько лет. В селе, где живет 17 тысяч человек, вся жизнь крутилась вокруг местного Дворца Культуры — ютились и творцы, и спортсмены.

Стоимость строительства составила 150 млн рублей.

  •  © gtrk.tv

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https://gtrk.tv/novosti/123690-tuymazinskom-rayone-otkrylsya-novyy-fizkulturno-sportivnyy-kompleks

спортивные сооружения , сельская жизнь , Башкирия
  • Clausson Clausson
    25.12.1812:34:07

    в селе Кандры Туймазинского района Башкирии

    Для села очень круто!

    #1095386
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