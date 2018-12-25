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Экспорт

Трансмашхолднг поставил в Монголию грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ

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Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ отправлены в Монголию. Три локомотива изготовлены Брянским машиностроительным заводом (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») для АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД).

Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ — самый современный отечественный тепловоз, в конструкции которого применены передовые технические решения. В числе достоинств микропроцессорная система управления, которая позволяет реализовать максимально возможную силу тяги для данного типа машин.

Одно из ключевых преимуществ такой системы — она позволяет машинисту полностью сосредоточиться на ведении поезда. Машинист только задает требуемые параметры тяги, а система сама подберет необходимую нагрузку дизель-генератора, тяговых машин, проконтролирует работу компрессора, система охлаждения и всего остального вспомогательного оборудования тепловоза. Не менее важны простота и удобство в обслуживании, которые достигаются за счет легкодоступности и технологичности основных узлов локомотива.

В связи с климатическими особенностями региона эксплуатации и согласно техническому заданию заказчика, в конструкцию тепловоза для УБЖД внесены определенные изменения, которые коснулись дизель-генератора, системы воздухоочистки и конструктива высоковольтной камеры. Приняты меры по улучшению герметичности для защиты от попадания пыли на электрические аппараты, защиту от пыли локомотивной бригады. Пылезащитные элементы применены в конструкции тележки тепловоза.

На Улан-Баторской железной дороге уже эксплуатируются два магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ производства БМЗ.

ТМХ предоставил монгольским железнодорожникам возможность изучения конструктивных особенностей, правил технического обслуживания и ремонта тепловозов. Эксплуатанты прошли также обучение в учебном центре завода, в том числе на интерактивном тренажере — кабине машиниста тепловоза 2ТЭ25КМ.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.

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Трансмашхолднг, 2ТЭ25КМ, БМЗ, экспорт
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    25.12.1822:51:13

    Сударыня, не верю своим глазам!

    Ваша статья спустя 8 лет с гаком.

    И думаю будет иметь успех. Снимаю шляпу.   

    #1095576
    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      25.12.1822:55:46

      Спасибо!    С трудом вспомнила, как это вообще делается.

      Да и поменялось всё как-то с тех пор.    

      А ведь когда-то была на втором месте, после Марины    

      #1095577
  • Darth Darth
    26.12.1800:44:56

    Одно из ключевых преимуществ такой системы — она позволяет машинисту полностью сосредоточиться на ведении поезда. Машинист только задает требуемые параметры тяги, а система сама подберет необходимую нагрузку дизель-генератора, тяговых машин, проконтролирует работу компрессора, система охлаждения и всего остального вспомогательного оборудования тепловоза.

    Ничего себе! Я думал, что так, как описано, происходит на всех тепловозах — оказывается, нет?!    

    #1095596
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