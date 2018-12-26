В Приморском крае запущен домостроительный комбинат

Резидент приморской территории опережающего развития «Надеждинская» ввел в эксплуатацию новое производство домостроительных комплектов. Общий объем вложений в инвестиционный проект, по соглашению между ООО «Домостроительный комбинат Приморье» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составил около 900 млн рублей. На предприятии создано 134 рабочих места.

Строительно-монтажные работы резидент ТОР «Надеждинская» вел высокими темпами благодаря обеспечению территории необходимой электроэнергией, объектами водоснабжения и водоотведения. На площади 8,8 гектаров созданы производственные цехи и складские помещения, установлено оборудование ведущих мировых компаний: линии производства многопустотных плит перекрытия и адресной подачи бетона, бетонно-смесительный узел, форма кассет для изготовления однослойных несущих панелей, поворотные столы для производства трехслойных стеновых и фасадных панелей, автоматический скобосгибочный автомат. Кроме того, завод оснащен собственной сертифицированной лабораторией для контроля качества производства бетона.

Продукция нового предприятия в первую очередь будет использоваться для строительства собственной жилой и коммерческой недвижимости. Мощность завода рассчитана на ежегодный выпуск 84 тыс. кубометров изделий, объем которых рассчитан на возведение до 100 тыс. кв метров жилья и коммерческих площадей.

Чуть больше года потребовалось компании «ДНС Девелопмент» на создание с нуля современного домостроительного производства.

«Работу над проектом начали в марте 2017 года, а уже в августе была получена проектная документация и началась активная фаза строительства, — рассказывает генеральный директор ООО „Домостроительный комбинат Приморье“ Александр Голутвин. — Площадкой, подходящей для строительства нового завода в чистом поле, оказался участок в ТОР „Надеждинская“, обеспеченный всей необходимой инженерной инфраструктурой».

Первым проектом, строящимся из продукции ООО «Домостроительный комбинат Приморье», станет жилой комплекс «Формат» в Надеждинском районе Приморского края, который также предполагает возведение детского сада и школы.

Генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов отмечает: «Главной нашей задачей является успешная реализация всех проектов, заявленных предпринимателями. Мы сопровождаем проекты инвесторов на всех циклах развития — от бизнес-плана и рассмотрения заявки, до ведения операционной деятельности, обеспечиваем инвесторов инфраструктурой, земельными участками, консультируем и защищаем интересы резидентов ТОР и СПВ».

На сегодняшний день на территории опережающего развития «Надеждинская» по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность ведут 43 резидента с проектами на общую сумму 29,8 млрд рублей и планами создать 4366 рабочих мест, из них 37 проектов находятся в различных стадиях реализации, объем вложенных инвестиций приближается к 3 млрд рублей.