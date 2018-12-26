«Выборжец» открыл вторую очередь тепличного комплекса в Ленинградской области

Вторая очередь линии по выращиванию салата и зеленых культур агрофирмы «Выборжец» введена в эксплуатацию в д. Старая Всеволожского района Ленинградской области.

Все процессы производства зеленых культур в новом комплексе непрерывны и управляются электроникой. Современные цифровые технологии создают идеальный для овощей микроклимат, обеспечивают своевременный полив растений, бережную посадку и сбор урожая. На предприятии предусмотрены идеальные условия и для растений, и для сотрудников, которые смогут работать и отдыхать в комфортной обстановке. С выходом комплекса на проектную мощность производство свежей зелени в регионе увеличится на треть и составит 35 млн штук культур в год.

Проект агрофирмы «Выборжец» по строительству тепличного комплекса площадью 11 га для круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном грунте вошел в программу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по субсидированию инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций — 3,4 млрд рублей, из них 2,7 млрд рублей — стоимость работ первой очереди и 700 млн рублей — второй.

Первая очередь нового тепличного комплекса (4 га теплиц, 0,6 га — рассадное отделение общей мощностью 20 млн шт. салатов/зеленых культур в год и энергокомплекс 8,3 МВт) введены в апреле 2018 года.

Вторая очередь включает 3,07 га теплиц по выращиванию зелени, мощность — 15 млн шт. культур в год. В новом комплексе будет производится более 20 наименований салатов и зеленых культур.

Кроме того, агрофирма реализует инвестиционный проект строительства завода по выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн грибов в год. В рамках проекта будут построены комплекс по круглогодичному производству грибов, расположенный на территории агрофирмы во Всеволожском районе, и цех по производству компоста в Лужском районе мощностью 40 тыс. тонн грунта в год. Эти объекты планируется открыть в первой половине 2019 года.

Агрофирма «Выборжец» производит более 60% тепличных овощей Ленинградской области — 26 800 тонн в год, из них: огурцов — 18 600 тонн, томатов — 4 500 тонн, зеленых культур прочих овощей - более 2 700 тонн. Численность работников составляет более 700 человек.