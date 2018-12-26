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Авиация

Первый Сухой Суперджет 100 поставлен авиакомпании Северсталь!

  •  © superjet.wdfiles.com

Сегодня, 26 декабря 2018, первый Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Северсталь перелетел из центра поставки ГСС в Жуковском в базовый аэропорт авиакомпании Череповец.

Данный борт имеет регистрационный номер RA-89117 и заводской 95159. Первый полет самолет совершил 26.03.2018. Это уже 28 поставленный ГСС SSJ-100 в этом году.

Полученный борт стал первым бортом типа SSJ-100 в парке авиакомпании Северсталь. Авиакомпания так же эксплуатирует самолеты Як-40 и CRJ-200.

Всего авиакомпания заказала 4 SSJ-100.

  •  © www.flightradar24.com

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Северсталь
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