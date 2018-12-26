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Фотофакты

Вывоз ракеты перед стартом на Восточном

  •  © ic.pics.livejournal.com

Накануне Нового года «Роскосмос» готовит запуск с космодрома Восточный двух спутников «Канопус-В» и попутных малых аппаратов. За три дня до старта подготовленную ракету вывозят на стартовый стол, и начинают завершающие предстартовые операции.

Монтажно-испытательный корпус, где собирается ракета, огромен. В его масштабе даже 52-х метровый «Союз-2.1а» кажется совсем маленьким.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Ракета перемещается между МИКом и стартовым столом по железной дороге на платформе.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Приходят элементы ракеты из Самары тоже поездом. Следующая уже доставлена и ждет своего часа в 2019 году.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Восточный вобрал в себя весь предыдущий опыт других космодромов, с которых запускают «Союзы»: Байконур, Плесецк, Куру. Монтажно-испытательный корпус построен так, чтобы не выходя из помещения можно было в одни ворота ввезти вагоны и платформы с элементами ракеты и спутниками, а из других ворот вывозить уже готовое к пуску изделие.

  •  © ic.pics.livejournal.com

В плане Монтажно-испытательный корпус состоит из двух частей: для подготовки космических аппаратов — головной части — и для подготовки ракеты.

Немного расскажу про средство, которое позволяет обойтись без железнодорожных перевозок между корпусами.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Это, т.н. «Трансбордер», его можно назвать «горизонтальным лифтом» или поперечной платформой, которая может двигаться по рельсам проложенным в связывающей корпуса галерее, и переносить грузы с одной железнодорожной линии на другую.На сайте российского разработчика «Аскон», который создает программное обеспечение «Компас» для инженерного проектирования, удалось найти схемы, которые могут немного пояснить как действует эта система:

  •  © ic.pics.livejournal.com

К моменту вывоза головная часть уже пристыкована к ракете, и закрыта слоем теплоизоляции, которая спасает спутники от 30-градусных амурских морозов. К ней подведены воздухопроводы системы термостатирования — это автономный «кондиционер», который поддерживает комфортную для спутников температуру под обтекателем во время перемещения от МИКа до места старта на протяжении 5 км.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Сам «кондиционер» движется рядом, на соседней железнодорожной платформе.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Все работы в МИКе ведутся под присмотром видеокамер, пожарных датчиков и турелей системы пожаротушения.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Перед выездом — построение всего обслуживающего состава: железнодрожники, сотрудники Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, пожарные, производители ракеты из РКЦ Прогресс, даже охрана в касках и бронежилетах (но без автоматов, в отличие от Байконура).

  •  © ic.pics.livejournal.com

Наконец, ворота раскрылись и с улицы въехал тепловоз, для доставки ракеты к стартовому столу.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Работы начинают производить рано утром, до восхода солнца.

  •  © ic.pics.livejournal.com

С одной стороны подсвечивала полная Луна.

  •  © ic.pics.livejournal.com

А с другой — яркая Венера.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Движение происходит со скоростью 5 км/ч — поезд движется в сопровождении пешего эскорта.Незадолго до стартовой площадки происходит перецепка — сначала тепловоз тянул, а отсюда будет уже толкать.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Башня обслуживания ракеты на стартовом столе уже сияет в лучах прожекторов.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Забавно, что за два года оттуда убрали девиз «Подними голову», который запустила предыдущая пресс-служба «Роскосмоса».

Фермы-опоры и мачты обслуживания воздевают к темному синему небу стальные «ладони», соскучившиеся по талии «Союза». Перед стартом они будут держать ракету над провалом газоотвода, и разойдутся в стороны под тяжестью противовесов, когда заработают ракетные двигатели.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Ракета проходит сквозь башню обслуживания.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Эта башня — тоже результат прежнего опыта, полученного на приэкваториальном космодроме во Французской Гвиане. Там совсем другой климат, но и там и здесь погода не всегда милостива к сложной технике и людям ее обслуживающим. Внутри башня не обогревается, но защищает от ветра и позволяет людям спокойнее готовить ракету к пуску.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Стартовый стол затихает в ожидании подъема ракеты и солнца.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Солнце показывается первым.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Луна медленно сползает за технические конструкции и скрывается в верхушках таежных деревьев.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Примерно через час после доставки ракеты начинается ее вертикализация.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Подъем осуществляет мачта на транспортной платформе. После успешной вертикализации стартовый стол закроет башня обслуживания и в течение трех дней там будет проходить подготовка старта.

  •  © ic.pics.livejournal.com

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https://zelenyikot.livejournal.com/137077.html

Восточный, Союз, Роскосмос
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