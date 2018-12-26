Вывоз ракеты перед стартом на Восточном

Накануне Нового года «Роскосмос» готовит запуск с космодрома Восточный двух спутников «Канопус-В» и попутных малых аппаратов. За три дня до старта подготовленную ракету вывозят на стартовый стол, и начинают завершающие предстартовые операции.

Монтажно-испытательный корпус, где собирается ракета, огромен. В его масштабе даже 52-х метровый «Союз-2.1а» кажется совсем маленьким.

Ракета перемещается между МИКом и стартовым столом по железной дороге на платформе.

Приходят элементы ракеты из Самары тоже поездом. Следующая уже доставлена и ждет своего часа в 2019 году.

Восточный вобрал в себя весь предыдущий опыт других космодромов, с которых запускают «Союзы»: Байконур, Плесецк, Куру. Монтажно-испытательный корпус построен так, чтобы не выходя из помещения можно было в одни ворота ввезти вагоны и платформы с элементами ракеты и спутниками, а из других ворот вывозить уже готовое к пуску изделие.

В плане Монтажно-испытательный корпус состоит из двух частей: для подготовки космических аппаратов — головной части — и для подготовки ракеты.

Немного расскажу про средство, которое позволяет обойтись без железнодорожных перевозок между корпусами.

Это, т.н. «Трансбордер», его можно назвать «горизонтальным лифтом» или поперечной платформой, которая может двигаться по рельсам проложенным в связывающей корпуса галерее, и переносить грузы с одной железнодорожной линии на другую.На сайте российского разработчика «Аскон», который создает программное обеспечение «Компас» для инженерного проектирования, удалось найти схемы, которые могут немного пояснить как действует эта система:

К моменту вывоза головная часть уже пристыкована к ракете, и закрыта слоем теплоизоляции, которая спасает спутники от 30-градусных амурских морозов. К ней подведены воздухопроводы системы термостатирования — это автономный «кондиционер», который поддерживает комфортную для спутников температуру под обтекателем во время перемещения от МИКа до места старта на протяжении 5 км.

Сам «кондиционер» движется рядом, на соседней железнодорожной платформе.

Все работы в МИКе ведутся под присмотром видеокамер, пожарных датчиков и турелей системы пожаротушения.

Перед выездом — построение всего обслуживающего состава: железнодрожники, сотрудники Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, пожарные, производители ракеты из РКЦ Прогресс, даже охрана в касках и бронежилетах (но без автоматов, в отличие от Байконура).

Наконец, ворота раскрылись и с улицы въехал тепловоз, для доставки ракеты к стартовому столу.

Работы начинают производить рано утром, до восхода солнца.

С одной стороны подсвечивала полная Луна.

А с другой — яркая Венера.

Движение происходит со скоростью 5 км/ч — поезд движется в сопровождении пешего эскорта.Незадолго до стартовой площадки происходит перецепка — сначала тепловоз тянул, а отсюда будет уже толкать.

Башня обслуживания ракеты на стартовом столе уже сияет в лучах прожекторов.

Забавно, что за два года оттуда убрали девиз «Подними голову», который запустила предыдущая пресс-служба «Роскосмоса».

Фермы-опоры и мачты обслуживания воздевают к темному синему небу стальные «ладони», соскучившиеся по талии «Союза». Перед стартом они будут держать ракету над провалом газоотвода, и разойдутся в стороны под тяжестью противовесов, когда заработают ракетные двигатели.

Ракета проходит сквозь башню обслуживания.

Эта башня — тоже результат прежнего опыта, полученного на приэкваториальном космодроме во Французской Гвиане. Там совсем другой климат, но и там и здесь погода не всегда милостива к сложной технике и людям ее обслуживающим. Внутри башня не обогревается, но защищает от ветра и позволяет людям спокойнее готовить ракету к пуску.

Стартовый стол затихает в ожидании подъема ракеты и солнца.

Солнце показывается первым.

Луна медленно сползает за технические конструкции и скрывается в верхушках таежных деревьев.

Примерно через час после доставки ракеты начинается ее вертикализация.