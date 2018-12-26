В Саратове запущено производство авиационного стекла повышенной прочности и светопропускания

Производство стекол для авиации открылось в Саратовском институте стекла. Новая линия запущена в рамках инвестиционного проекта модернизации и реконструкции стекловаренной печи с выходом на мощность 350 тонн в сутки, проект реализуется на предприятии с 2015 года.

Новая производственная линия позволит освоить выпуск специального стекла для авиационной промышленности, которое обладает повышенной прочностью и высоким светопропусканием и которое в России пока не выпускается.

Общий объем инвестиций в проект, реализованный в том числе на средства льготного кредита от Фонда развития промышленности РФ, составил 1,1 млрд рублей.

Ожидается, что при выходе на проектную мощность объем выпуска продукции составит 10,2 млн кв. м сверхпрозрачного стекла с повышенной прочностью на общую сумму в 1,9 млрд рублей. В настоящее время объем производства составляет 4 млн кв. м стекла на 757 млн руб. В результате реализации проекта планируется создать 55 рабочих мест.

По информации предприятия, на научно-производственной площадке института в течение семи-десяти лет будет создан стекольный кластер, который позволит к 2029 году достичь совокупного объема производства и реализации продукции на общую сумму порядка 5 млрд рублей в год.

Саратовский институт стекла создан в 1960 году, предприятие занимается серийным и опытным производством различных видов стекла и стекольных конструкций.