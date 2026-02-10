Саратовское предприятие «Промэлектроника» запустило первое отечественное производство бесшовных тонкостенных трубок и гильз из тугоплавкого сплава молибдена и рения. Изделия используются при изготовлении плазменных двигателей для космических спутников связи, авиационных бортовых приборов и узлов электровакуумной аппаратуры.

Общие инвестиции превысили 40 млн рублей.

Предприятие внедрило разработанную собственными специалистами технологию производства бесшовных трубок и гильз по полному циклу. Она позволяет изготавливать изделия из сплава тугоплавких металлов молибдена и рения с толщиной стенок от 0,1 мм и более и длиной от 16 до 34 мм.

Ранее при изготовлении элементов плазменных двигателей, применяемых для вывода спутников на заданную орбиту, российские производители были вынуждены использовать зарубежные аналоги или трубки, изготовленные из молибден-рениевой фольги методом сварки.

Выпускаемые бесшовным способом трубки выдерживают более высокие температуры и давление, что позволяет существенно снизить риск нештатных ситуаций при запуске и эксплуатации космических аппаратов.

В связи с уходом с рынка иностранных компаний, выпускающих изделия из молибдена для космических двигателей, для развития отечественной спутниковой системы потребовалось создание собственного производства в целях обеспечения технологического суверенитета России. Мы разработали технологию полного цикла для изготовления продукции из тугоплавких металлов, что позволило наладить выпуск бесшовных тонкостенных трубок и гильз из них с четко заданными характеристиками по прочности и герметичности, востребованных российскими предприятиями", — рассказала генеральный директор АО «Промэлектроника» Ксения Лушпинина.

Средства займа ФРП были направлены на создание нового производственного участка изделий из тугоплавких металлов и сплавов с вновь приобретенным высокотехнологичным оборудованием. Это позволило наладить промышленное производство бесшовных тонкостенных трубок и гильз, а также колец и других изделий из молибдена и его сплавов с наружным диаметром от 1,2 до 25 мм и толщиной стенки от 0,8 мм и более.

После выхода на проектную мощность объем производства составит не менее 1 тысячи штук трубок и гильз, а также до 4 тысяч штук других изделий из молибдена и его сплавов ежегодно. Это практически полностью обеспечит потребности российского рынка. Потенциальные заказчики продукции — предприятия космической, авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, в том числе входящие в госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос».