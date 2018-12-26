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Медучреждения

В Марий Эл открыта станция скорой медицинской помощи

  •  © mari-el.gov.ru

25 декабря в Йошкар-Оле открыта новая станция скорой помощи.

На капремонт бывшего здания «Медтехники» и наружных коммуникаций было потрачено 65,5 миллиона рублей. Площадь здания выросла почти в три раза, с 800 до 2 тысяч квадратных метров.

В этот же день передали девять машин «скорых» на базе автомобилей «Газель» и «УАЗ Профи» главврачам Козьмодемьянской и Медведевской межрайонным больницам.

  •  © mari-el.gov.ru

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http://mari-el.gov.ru/president/Pages/news/2018/181226.aspx

Марий Эл, скорая помощь, смп, модернизация здравоохранения
  • Великоросс Великоросс
    26.12.1819:43:24

    •  © mari-el.gov.ru

    #1095792
    • Human RS Human RS
      26.12.1821:43:43

      •  © mari-el.gov.ru

      •  © mari-el.gov.ru

      •  © mari-el.gov.ru

      •  © mari-el.gov.ru

      •  © mari-el.gov.ru

      Отредактировано: Human RS~21:44 26.12.18
      #1095837
  • Soviet Assault Soviet Assault
    26.12.1819:59:13

    УАЗы медицинские просто загляденье!

    #1095797
    • Clausson Clausson
      26.12.1820:19:05

      Скорая на базе УАЗа, неожиданно, но прикольно.

      #1095811
    • dinis karabliov dinis karabliov
      26.12.1820:31:17

      Да уж по приятней таблетки древней,она же буханка.Вот только кузовок не пойму пластиковый что ли,может было бы лучше как в США ставить кубики.А вообще скорые с хорошей проходимостью в России нужны,особенно зимой.

      #1095816
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