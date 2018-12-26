В Марий Эл открыта станция скорой медицинской помощи

25 декабря в Йошкар-Оле открыта новая станция скорой помощи.

На капремонт бывшего здания «Медтехники» и наружных коммуникаций было потрачено 65,5 миллиона рублей. Площадь здания выросла почти в три раза, с 800 до 2 тысяч квадратных метров.

В этот же день передали девять машин «скорых» на базе автомобилей «Газель» и «УАЗ Профи» главврачам Козьмодемьянской и Медведевской межрайонным больницам.