«Росатом» поставил ядерные источники энергии для китайской лунной миссии

Госкорпорация «Росатом» в ноябре нынешнего года поставила Китаю партию радионуклидных тепловых блоков для энергообеспечения китайской лунной программы, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. «Росатом поставил в начале ноября», — сказал Лихачев.

В июне нынешнего года Россия и Китай заключили контракт на поставку новой партии этих тепловых блоков. Радионуклидные тепловые блоки используются в составе так называемых радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГах), в которых тепло, выделяющееся при распаде радиоактивных изотопов, преобразуется в электроэнергию.

Разработки в этой области в РФ ведет входящий в Росатом Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область).

В качестве «начинки» для «космических» РИТЭГов применяется радиоактивный изотоп плутоний-238. В силу своих ядерно-физических свойств Pu-238 непригоден для создания ядерного оружия, зато благодаря большому тепловыделению оказался очень удобен для использования в РИТЭГах используемых, в том числе, в целях обеспечения межпланетных исследовательских миссий. Плутоний-238 имеет относительно большой период полураспада (порядка 88 лет) и поэтому способен генерировать тепловую энергию в течение длительного срока.