ЧМК освоил новый вид рельсовой продукции

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») получил сертификат на производство остряковых рельсов. До конца декабря планируется отгрузить первые 600 тонн новой продукции на заводы Новосибирска и Мурома для производства стрелочных переводов для железнодорожных магистралей ОАО «РЖД».

Остряковые рельсы типа ОР65 категории НТ260 используются в конструкциях стрелочных переводов железнодорожных путей. Новая продукция будет поставляться на стрелочные заводы для дальнейшей обработки и сборки, сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК».

Полученный сертификат подтверждает соответствие остряковых рельсов требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта». Документ выдан Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте сроком на 5 лет.

В рамках сертификации новая продукция ЧМК прошла проверку качества в испытательных подразделениях комбината и в испытательном центре ВНИИЖТ. Приемочная комиссия в составе РЖД и стрелочных предприятий оценила технологический процесс выплавки и разливки стали, прокатки рельсов, проверили нормативную документацию, исправность оборудования, работу контрольных служб комбината и квалификацию персонала.

«Остряковые рельсы имеют несимметричный профиль, поэтому сложны в изготовлении. Подобное производство освоено всего на двух металлургических предприятиях страны. Спрос на такую продукцию стабильно высокий. В следующем году планируем увеличить поставки остряковых рельсов в адрес РЖД, а также выйти с этой продукцией на рынок ближнего зарубежья», — прокомментировал генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.

На сегодняшний день на ЧМК производят пять типов рельсов, в том числе для скоростных дорог со скоростью движения до 250 км/ч. Продукция отличается высокими эксплуатационными свойствами и востребована на рынке. Рельсы выпускают из высококачественной стали, которая выплавляется на комбинате. Прокатка продукции ведется на рельсобалочном стане, запущенном в эксплуатацию в 2013 году. Вся продукция сертифицирована Регистром по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.