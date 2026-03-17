Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу «Мечел») приступил к отгрузке 100‑метровых железнодорожных рельсов в Приволжский федеральный округ. Поставки идут в рамках контракта с РЖД, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно условиям договора, до конца 2026 года ЧМК должен поставить заказчику 174 тыс. тонн рельсового проката. В объем поставок войдут дифференцированно‑термоупрочненные рельсы Р65 длиной 25 м и 100 м. Они рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях — на путях с интенсивной нагрузкой, а также на линиях со скоростным и совмещенным движением. Также предприятие поставит остряковые рельсы ОР65. Их направят на стрелочные заводы, где из них изготовят стрелочные переводы.

Первые поставки в рамках соглашения состоялись в феврале. Тогда заказчик получил 25‑метровые рельсы двух типов.

Ключевое новшество текущих поставок — 100‑метровые рельсы. Их используют для укладки бесстыкового пути (так называемого бархатного). У такой конструкции железнодорожного полотна есть ряд важных свойств:

обеспечивается плавность хода поездов;

снижается износ колес подвижного состава и самих рельсов;

уменьшается уровень шума при движении;

появляется возможность развивать более высокую скорость.

Запуск производства и отгрузки рельсов увеличенной длины подтверждает технологическую готовность ЧМК к выполнению сложных отраслевых задач и способствует развитию современной железнодорожной инфраструктуры России.

