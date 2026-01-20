Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в 2025 году освоил производство и сертифицировал четыре новых вида железнодорожных рельсов длиной до 100 м, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р и технического регламента Таможенного союза получены на железнодорожные рельсы Р65 ДТ350ВС400, Р65ДТ350ВС, Р65ДТ370, и Р65ДТ370ИК длиной до 100 метров.

Рельсы Р65 ДТ350ВС400 предназначены для эксплуатации на скоростных пассажирских маршрутах с движением поездов до 400 км/ч. Рельсы отличаются способностью сохранять высокую ударную вязкость в условиях экстремально низких, до −60°C, температур. Производство ведется с особым контролем чистоты стали и точности профиля, что критически важно для безопасности на высоких скоростях.

Рельсы Р65 ДТ350ВС изготавливаются с особыми требованиями к точности профиля и прямолинейности, что обеспечивает стабильность колеи и плавность хода подвижного состава; такие рельсы применяются на участках высокоскоростного движения поездов со скоростями до 350 км/ч и предназначены для эксплуатации там, где повышенные требования предъявляются к безопасности и комфорту пассажирских перевозок.

Рельсы марки Р65 ДТ370 отличаются повышенной твёрдостью и применяются на участках с интенсивным движением поездов, где на путь приходится значительная нагрузка и важна устойчивость к износу.

Рельсы Р65 ДТ370ИК дополнительно ориентированы на работу в сложных условиях кривых участков пути: они обладают повышенной твёрдостью и рассчитаны на эффективное сопротивление боковому и вертикальному износу в местах, где рельсовая нить испытывает повышенные контактные нагрузки.

Программа испытаний новой рельсовой продукции была реализована в соответствии с требованиями действующих стандартов и включала полный комплекс лабораторных и натурных исследований. Проведен химический анализ металла с контролем содержания растворенных газов (кислорода, азота, водорода), выполнены измерения геометрических параметров и прямолинейности профиля, определены показатели твердости, проведены металлографические исследования внутренней структуры, а также испытания на сопротивление ударным нагрузкам при различных температурах. В процессе принимали участие представители ОАО «РЖД» — основного потребителя рельсовой продукции, в их присутствии успешно завершены приемочные испытания.

Проверка качества продукции осуществлялась как в собственных лабораториях ЧМК, так и во внешних независимых аккредитованных центрах. Критически важным этапом стали натурные эксплуатационные испытания на специализированном кольцевом полигоне АО «ВНИИЖТ», где рельсы подвергались воздействию реальных эксплуатационных нагрузок в контролируемых условиях. Опытные образцы рельсов успешно прошли тест по накатке 150 млн тонно-километров груза на экспериментальном полигоне, что позволило подтвердить долговечность и эксплуатационную надежность изделий. По результатам всего комплекса испытаний зафиксировано полное соответствие продукции требованиям ГОСТ.

Дополнительно к вышеперечисленным новым видам освоенной продукции Челябинский металлургический комбинат успешно прошел ресертификацию рельсов остряковых ОР65, применяемых в конструкции стрелочных переводов.

«Получение сертификатов — важный шаг в развитии отечественной рельсовой базы для высокоскоростных магистралей и линий с интенсивным движением грузовых поездов. „Мечел“ обеспечивает сочетание передовых технологий в металлургии и строгого контроля качества, гарантируя точность, износостойкость и безопасность продукции. Расширение рельсового сортамента позволит РЖД и концессионерам инфраструктурных проектов получить комплексное решение для любых участков железнодорожной сети: от высоконагруженных магистралей до высокоскоростных линий. Успешное прохождение сертификационных испытаний подтверждает готовность наших рельсов к самым сложным условиям эксплуатации. В ближайших планах компании дальнейшее освоение номенклатурной линейки рельсовой продукции, что позволит и в будущем максимально удовлетворять потребности наших клиентов в качественных и высокотехнологичных продуктах», — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Игорь Хафизов.

Фото пресс-службы ЧМК