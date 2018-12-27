Подмосковная компания «Коника миф» расширила свои производственные мощности

Шатурская компания «Коника миф», производящая мебель и матрацы, расширила свои производственные мощности.

В этом году руководство предприятия инвестировало в расширение производства 22 миллиона рублей. Построен еще один цех площадью 1200 квадратных метров, закуплено новое современное оборудование для раскроя ДСП. Кроме того, установлена современная система очистки воздуха.

Компания реализует свою продукцию под единой торговой маркой «Сонберри».