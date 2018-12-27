Тюменское рыбоводное предприятие ЗАО «Казанская рыба» модернизировало мощности по переработке рыбы. Здесь появилось современное оборудование для сушки и вяления рыбы. В зависимости от вида рыбы единовременная загрузка новой камеры составит от 3 до 4,5 тысяч килограмм. Таким образом, запуск нового оборудования позволит увеличить объем производства продукции на 25 процентов. Сегодня объем ежегодной переработки на предприятии составляет более 1,8 тысячи тонн в год. При этом порядка 1 тысячи тонн в год — это рыба, выращенная на самом предприятии.

ЗАО «Казанская рыба» является одним из ведущих рыбоводных предприятий региона. Кроме переработки выращенной рыбы, предприятие перерабатывает и другие виды водных биоресурсов, в том числе морские. Продукция уже узнаваема в Тюмени и других городах, что позволяет предприятию развивать фирменную торговлю. Сегодня фирменные магазины «казанской рыбы» есть в Казанке, Тюмени и Сургуте. Кроме того, предприятие активно принимает участие во всех ярмарочных мероприятиях, а так же региональных выставках.