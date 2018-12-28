Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет

Состоялся первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М, сообщили журналистам в ПАО «Туполев» (входит в ОАК).



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© cdn.iz.ru «Двадцать восьмого декабря 2018 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО „Туполев“ состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Самолёт пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина. Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут», — сказали в пресс-службе.

В ходе полёта были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.В рамках глубокой модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы. Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами Ту-160М. Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса.Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы — глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3 по результатам государственных совместных испытаний.