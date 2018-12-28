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Производство

ПАО «ОДК-УМПО» приступило к серийному производству компонентов вертолетного двигателя ВК-2500

  •  © umpo.ru

ПАО «ОДК-УМПО» (входит в АО «ОДК» Госкорпорации Ростех) завершены работы по созданию производственно-технологического центра № 185 (ПТЦ № 185), занимающегося выпуском компонентов вертолетного двигателя ВК-2500 по программе импортозамещения.

Подписаны акт приемки объекта и разрешение на его ввод в эксплуатацию. Центр получил 52 единицы основного технологического оборудования. Узлы вертолетного двигателя, укомплектованные сделанными здесь деталями и сборочными единицами, успешно прошли типовые испытания на «ОДК-Климов» (г. Санкт-Петербург, также входит в ОДК), головном предприятии проекта, являющемся разработчиком ВК-2500. ВК-2500 предназначен для установки на большинство вертолетов типа «Ми» и «Ка»

Таким образом, ПТЦ-185 полностью готов к серийному выпуску продукции с поэтапным наращиванием объемов производства.

В текущем году на предприятии началось создание еще трех производственно-технологических центров: №№ 180, 181, 182. В предназначенном для них корпусе развернуты полномасштабные строительные работы. Для новых ПТЦ поставлено 150 единиц оборудования. После ввода центров в строй ОДК-УМПО будет готово выпускать необходимое количество моторокомплектов.

  •  © umpo.ru

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http://umpo.ru/press-tsentr/news/umpo/pao-odk-umpo-pristupilo-k-seriynomu-proizvodstvu-komponentov-vertoletnogo-dvigatelya-vk-2500/

Ростех, ОДК, ОДК-УМПО, двигателестроение
  • Великоросс Великоросс
    28.12.1815:00:30

    •  © umpo.ru

    #1096278
  • Нет аватара Dance
    28.12.1815:27:32

    Вот только только замещаем движки украинские. И их мы проектировали и многие их части производили сами. Кто следит за Моторсичем, как там дела? Помню, в 2015 прибыль у них сильно сократилась, а в 2016 подросла. Видимо нашли как отправлять движки в Россию игнорируя порошенковский запрет. Интересно узнать динамику прибылей у украинского предприятия. Со своими корабельными движками мы еще помучаемся, пока доведем их до приличного состояния.

    #1096283
    • Нет аватара Захарка
      28.12.1815:47:47

      Мотор-сыч в настоящий момент строит завод в Китае. Походу, скоро нашим восточным соседям удастся преодолеть технологическое отставание в сфере производства вертолётных движков

      #1096287
      • Нет аватара Dance
        28.12.1816:02:13

        Я слышал об этом. Это всё на уровне слухов, не официально, а значит если кто и получит от этого профит, то только лично Богуславский, ну и оставшиеся спецы просто покинут незалежну. Новость вполне сойдет за новогоднюю перемогу.

        #1096290
    • exhausted1987 exhausted1987
      28.12.1817:36:50

      МС поставляет вертолётные движки в РФ, для гражданских бортов. На каждом углу они об этом не кричат, конечно.

      #1096299
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