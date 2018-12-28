Подмосковная «Экоферма Заречье» впервые начала экспортировать молодняк крупного рогатого скота

Предприятие «Экоферма Заречье» в декабре 2018 года впервые реализовало 181 голову племенных телок и нетелей абердин ангусской породы мясного направления в Казахстан.

ООО «Экоферма Заречье» расположено на территории Серпуховского района Московской области.

Хозяйство является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота абердин ангусской породы с 2013 года.Маточное поголовье хозяйства составляет на сегодняшний день 650 коров. Племенной молодняк, выращенный здесь, давно пользуется большим спросом у сельхозтоваропроизводителей как Московской области, так и других регионов.

Хозяйство имеет в распоряжении 3056 га сельскохозяйственных угодий. В летне-пастбищный период всё поголовье хозяйства содержится на культурных пастбищах, зимой — на глубокой подстилке в специально оборудованных федлотах.

Предприятие оснащено одним из лучших в регионе комплексом кормозаготовительной техники. Это позволяет обеспечивать скот высококачественными кормами собственного производства.

Экоферма Заречье" является постоянным участником и золотым призеромВсероссийской выставки «Золотая Осень». Предприятие имеет международный экологический сертификат и ежегоднопроходит независимый эко-аудит.