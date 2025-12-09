В Саратовской областизапущен новый животноводческий комплекс на 600 голов КРС
В Ртищевском районе Саратовской области завершено строительство и запущен новый животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 600 голов крупного рогатого скота.
Производственный объект состоит из двух корпусов, каждый из которых вмещает по 300 животных, а также оснащён собственным доильно-молочным блоком. Общий объём вложенных в проект средств составил 187 миллионов рублей.
Для обеспечения условий содержания поголовья в помещениях установлено современное стойловое оборудование и уложены резиновые напольные покрытия. Также на комплексе функционирует эффективная система навозоудаления. Реализация этого инвестиционного проекта позволила создать в районе 15 новых рабочих мест.
Новое предприятие направлено на увеличение объёмов производства молочной продукции в Саратовской области.
