Компания КосмоКурс начала первые испытания жидкостного ракетного двигателя собственной разработки

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25 декабря 2018 года начались первые проливочные испытания форсуночной головки ЖРД собственной разработки. В ходе испытаний была проверена комплексная работа стенда и его системы управления. Также были получены первые результаты по качеству распыла самой форсуночной головки. Дальнейшие испытания форсуночной головки продолжатся в январе 2019 года после устранения выявленных замечаний по работе стенда.

ООО «КосмоКурс» самостоятельно проектирует ЖРД ракеты-носителя и космического аппарата. В ходе ближайших испытаний будут проведены проливочные испытания форсуночной головки ЖРД космического аппарата. Данный ЖРД имеет тягу 3,5 тонны и выполнен по вытеснительной схеме. Форсуночная головка приближена к штатной конструкции и на ней будут отработаны основные режимы работы ЖРД, включая глубокое дросселирование.