Компания КосмоКурс начала первые испытания жидкостного ракетного двигателя собственной разработки
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25 декабря 2018 года начались первые проливочные испытания форсуночной головки ЖРД собственной разработки. В ходе испытаний была проверена комплексная работа стенда и его системы управления. Также были получены первые результаты по качеству распыла самой форсуночной головки. Дальнейшие испытания форсуночной головки продолжатся в январе 2019 года после устранения выявленных замечаний по работе стенда.
ООО «КосмоКурс» самостоятельно проектирует ЖРД ракеты-носителя и космического аппарата. В ходе ближайших испытаний будут проведены проливочные испытания форсуночной головки ЖРД космического аппарата. Данный ЖРД имеет тягу 3,5 тонны и выполнен по вытеснительной схеме. Форсуночная головка приближена к штатной конструкции и на ней будут отработаны основные режимы работы ЖРД, включая глубокое дросселирование.
В целях проведения данных (и последующих) испытаний была реконструирована производственная площадка в Московской Области. Собственными силами велось проектирование и сборка стенда. Попутно площадка была оснащена газификационной установкой с жидким азотом. При этом жидкий азот нам очень пригодился при сборке форсуночной головки. Данные работы сопровождались большим объёмом ремонтных и закупочных работ. Не были забыты вопросы промышленной безопасности и охраны труда. На производственной площадке были созданы все условия для плодотворного труда, включая офисное помещение, санузлы, раздевалку, отопления, душ