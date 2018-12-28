НСТР «Ракетные Технологии» начала испытания ЖРД с напечатанной на 3D-принтере деталью



Работа ЖРД в бронекамере 13 ноября 2018 г.

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Компания «НСТР Ракетные Технологии» (НСТР РТ) приступила к огневым испытаниям нового жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) с напечатанной на 3D-принтере смесительной головкой.

Первый этап — испытания двигателя без сопла в бронекамере — начался 26 октября 2018 г. ЖРД несколько раз включался на короткое время для проверки зажигания и работоспособности стенда.

ЖРД с регенеративным охлаждением, работающий на уайт-спирите и закиси азота, был разработан в НСТР РТ в 2018 году. Рассматривалась возможность изготовить смесительную головку двигателя как традиционными методами (на станке с ЧПУ), так и на 3D-принтере. В итоге выбор был сделан в пользу аддитивных технологий. Смесительная головка была распечатана из кобальт-хром-молибденового сплава.

НСТР РТ представила доклад о разработке и испытаниях на отраслевой конференции «3D КонЦентрАТ» в Воронеже 3 декабря 2018 г. После успешного завершения полного цикла испытаний компания опубликует видео и технические характеристики двигателя.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MAvS1BEIMVY