Добавить статью
Медучреждения

Новая поликлиника открылась в Ростове-на-Дону

  •  © rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону состоялось открытие здания филиала городской поликлиники № 1. За 11 месяцев на территории Первомайского района возвели новое медицинское учреждение, где будут вести прием как врачи общей практики, так и узкие специалисты.

На строительство и оборудование 2-х этажного модульного здания было выделено более 200 млн рублей. Здесь созданы все условия, как для персонала, так и для посетителей. Услугами поликлиники будут пользоваться 25 тысяч жителей района.

  •  © rostov-gorod.ru

  •  © rostov-gorod.ru

  •  © rostov-gorod.ru

  •  © rostov-gorod.ru

  •  © rostov-gorod.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://rostov-gorod.ru/index/news/13146/702313/

Ростовская область, новое медучреждение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,