Новая поликлиника открылась в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоялось открытие здания филиала городской поликлиники № 1. За 11 месяцев на территории Первомайского района возвели новое медицинское учреждение, где будут вести прием как врачи общей практики, так и узкие специалисты.

На строительство и оборудование 2-х этажного модульного здания было выделено более 200 млн рублей. Здесь созданы все условия, как для персонала, так и для посетителей. Услугами поликлиники будут пользоваться 25 тысяч жителей района.