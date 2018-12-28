В Татарстане открылись агропромышленный парк и цех по ремонту сельхозтехники

В Заинске состоялось открытие агропромышленного парка. На площади 962,2 квадратных метра расположены мясной цех с мощностью 2,5 тонн в сутки и овощной — 2 тонны. Также функционирует цех по фасовке круп и сыпучих продуктов с мощностью 5 тонн в сутки. Оборудованы морозильные камеры, лаборатории, где будет проверяться качество продуктов, прилавки.

Строительство агропарка началось в мае этого года и завершилось в декабре. Работы, которые обошлись в 110 млн рублей, выполняла казанская строительная компания. Средства были выделены из республиканского и муниципального бюджета.

Планируется, что в этом учреждении будет работать 27 человек — продавцы, приемщики молока, изготовители полуфабрикатов, упаковщики, лаборанты. Агропромышленный парк — это хорошая поддержка для фермеров, задействованных в крестьянском фермерском и личном подсобном хозяйствах.

На его торговых площадях фермеры смогут продавать молочные, мясные и овощные продукты.

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В Заинске открылся Центральный ремонтный цех № 5 ЗАО «Агросила Групп», на базе которого будет осуществляться ремонт свеклоуборочных комбайнов и погрузчиков марки «Ропа» и тракторов «Фенд». Цех, площадью 1620 квадратных метров, рассчитан на 31 рабочее место — сегодня тут работают слесари-ремонтники, мастера-наладчики, токари и другие — в основном, опытные специалисты, но есть и молодежь. Все они — жители Заинска. Некоторые из них раньше работали в соседних городах, теперь выбрали родной.

Строительство объекта началось в июне 2017 года, а завершилось в декабре 2018 года. На его возведение и оснащение ЗАО «Агросила Групп» направило 27 млн рублей.

https://www.tatar-inform....u/news/2018/12/28/637911/