Корпус психотерапевтического центра открыт в Уфе

В Уфе открыло свои двери новое структурное подразделение Республиканского клинического психотерапевтического центра (РКПЦ) Минздрава Республики Башкортостан. В котором расположились амбулаторное консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар, приемное отделение, круглосуточные психотерапевтические отделения — кризисных состояний, неврозов, аффективных расстройств.

90 коек готовы для стационарного лечения в отделении кризисных состояний, неврозов и аффективных расстройств. Также будет работать дневной стационар на 30 коек. Уже после Нового года пациенты смогут попасть на прием. С открытием подразделения в РКПЦ стационарную психотерапевтическую помощь смогут получать на 600 человек больше, чем в настоящее время.

Новый корпус входит в проект «К 100-летию Башкортостана — 100 объектов». В нём созданы все условия для получения качественной психотерапевтической помощи в стационарных условиях. И, разумеется, все виды помощи будут оказывать квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы, — подчеркнул Максим Забелин и пожелал успеха коллегам, сотрудникам центра.