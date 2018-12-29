Первый на Дальнем Востоке IT-парк открылся в Якутске

Первый на Дальнем Востоке IT-парк для поддержки стартапов площадью более 9,5 тыс. кв. м запустили в Якутске.

Компании-резиденты IT-Парка получат все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу как на этапах проектирования, так и в процессе создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок.

Резиденты высокотехнологичного парка получат сервисы на уровне национальных стандартов и будут интегрированы в национальную и международную инновационную экосистему.

Также при IT-Парке запускается акселерационная программа, которая будет рассматривать до 20 проектов в год. Акселерационный процесс отобранных проектов будет идти 3-4 месяца, во время которого стартап пройдет обучающую программу с участием менторов, которые помогут развить проект до следующей стадии развития.

Идея создания Парка высоких технологий появилась в 2013 году, ее инициаторы — Ассоциация IT-отрасли РС(Я) и технопарк «Якутия». По замыслу разработчиков, IT-Парк обеспечит высокотехнологичные рабочие места и даст возможность якутским IT-специалистам конкурировать на российском и мировом рынках.

К 2024 году поставлена задача довести число резидентов IT-парка до 100.

На ближайшие шесть лет в планах министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии создать 10 тыс рабочих мест в отрасли инновационных технологий в экспортноориентированных компаниях — для менеджеров, дизайнеров, программистов.