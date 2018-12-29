В Ульяновске ввели в эксплуатацию новый цех горячего цинкования

АО «КТЦ «Металлоконструкция» является крупнейшим в России заводом, который производит конструкции для безопасности дорожного движения (дорожные и мостовые) и для инфраструктурных объектов в целом. С 2013 года объем инвестиций в проект превысил 800 млн рублей, в 2018 году — 185 млн рублей.

Новое оборудование снизит издержки по себестоимости продукции до 25%. что позволит предприятию стать более конкурентоспособным, востребованным на рынке. На новом производстве будут оцинковывать более 60 тысяч тонн продукции. В итоге производительность двух ванн превысит 105 тысяч тонн в год, или 300 тонн в сутки. Создается порядка 60 рабочих мест с заработной платой, которая превышает среднюю по региону.

«К запуску второго цеха горячего цинкования мы шли около пяти лет. Проделана колоссальная работа. Вторая ванна положительно повлияет на развитие всего завода в целом: запуск проекта дает предприятию возможность увеличить свои производственные мощности примерно в два раза. И мы уже сейчас готовим необходимые документы для строительства третьего цеха цинкования», — прокомментировал генеральный директор АО «КТЦ «Металлоконструкция» Андрей Щербина.

Ежегодно предприятие расширяет номенклатуру производимой продукции за счет новых видов конструкций: сборные и цельновитые металлические гофротрубы, опоры освещения, высокомачтовые опоры, уголковые и многогранные опоры ЛЭП, конструкции для контактной сети железных дорог. Завод имеет 12 филиалов по всей России, 11 представительств в странах СНГ и Европы. Это Польша, Латвия, Литва, Эстония, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан.