Детский сад на 280 мест открыт в Ульяновске

В ульяновском микрорайоне «Волжские кварталы» открыт детский сад «Зеленая планета», рассчитанный на 280 мест. Здесь созданы все условия — грамотно составленная программа, удобные и современно оснащённые комнаты, физкультурный зал. Основное направление у детского сада эколого-оздоровительное. Для этого здесь есть мини-стадион, зимний сад и экологическая тропа.

Всего на строительство и оборудование было выделено 213 млн рублей.

Новый детский сад является вторым корпусом дошкольного учреждения № 183. В «Зелёной планете» будет работать 14 групп, семь из которых для детей раннего возраста. Помимо условий для получения экологического образования здесь для детей предусмотрены лего-центр, сенсорная комната, лаборатория, изостудия, школа правил дорожного движения, кабинет обучения грамоте, иностранному языку.