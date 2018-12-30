В Крыму открыли новый 85-километровый участок автотрассы «Таврида» в обход Феодосии

Две полосы трассы «Таврида» на 85-километровом участке от Белогорска до подъездов к Феодосии в Ленинском районе Крыма открыты в воскресенье для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги. Открытый участок стал альтернативой действующему отрезку дороги Керчь — Симферополь и должен, как предполагается, решить проблему продолжительных заторов в районе Феодосии в курортный сезон.

Рабочее движение транспорта по 85-километровому участку первой очереди трассы «Таврида» между Белогорском и селом Батальное в Ленинском районе открыто. — Новый участок «Тавриды» решит одну из главных проблем действующей трассы Керчь — Симферополь: большие заторы в летний период на подъездах к Феодосии, где транспорт проходит через приморские поселки по узкой дороге. В пик туристического сезона гости и жители полуострова теряли на проезд этого прибрежного участка трассы несколько часов.