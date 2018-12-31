Участок новой трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя открыт

Строители открыли сегодня для движения 70-километровый участок первой очереди новой трассы «Таврида» от поселка Батальное до Керчи. Об этом Крыминформу сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» — генподрядчика строительства трассы — Григорий Назаров. Таким образом, для движения сейчас открыта вся первая очередь «Тавриды» протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя.

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«31 декабря пущено движение на первом этапе трассы „Таврида“ — участке протяженностью 70,8 км от Керчи до Батального. Ранее на этом отрезке „Тавриды“ движение транспорта уже было частично перепущено на новую автодорогу, однако закрытыми оставались обходы Горностаевки, Фонтана, Ерофеево и Батального. Сейчас участок трассы „Таврида“ в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя доступен для движения транспорта», — сообщил Назаров.

Движение по первой очереди трассы «Таврида» запустили в три этапа. 29 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов открыл участок от Симферополя до Белогорска, его протяженность составила 27,5 км. 30 декабря для движения транспорта был открыт участок трассы «Таврида» протяженностью 85,6 км от Белогорска до Батального. 31 декабря движение началось на последнем участке — от Батального до Керчи.

Движение по первой очереди трассы осуществляется по двум полосам — по одной в каждом направлении. Кроме того, действует ограничение скорости 60 км/ч. Это связано с тем, что работы по строительству трассы «Таврида» продолжаются. К моменту сдачи дороги в эксплуатацию в 2020 году трасса станет четырехполосной с максимальной разрешенной скоростью 90 км/ч.

На некоторых участках трассы сейчас действует временная схема движения. Так, в районе поселка Зуя под Симферополем автомобилистам придется ездить по временной дороге (900 метров). Это связано со строительством искусственного сооружения над пещерой, найденной под трассой. Кроме того, из-за многочисленных нарушений водителей в первый день был временно закрыт пятикилометровый участок новой трассы между Симферополем и Белогорском. Его вновь откроют после установки здесь светофоров. До этого времени движение будет осуществляться по старой дороге.