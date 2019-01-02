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Производство

Новый мусоровоз с боковой загрузкой от Арзамасского завода коммунального машиностроения

  •  © www.kommash.ru

Как сообщила пресс-служба АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», в 2018 году заводом «Коммаш» была представлена новая модель мусоровоза, которая отличается увеличенным объемом кузова и маневренностью, за счет чего машина более маневренна в стесненных городских условиях и на дворовых территориях.

Новая модель изготовленна на шасси МАЗ-5340 с колесной формулой 4×2.

Максимальные габаритные размеры мусоровоза — 8700×2550×4000.

Объем кузова составляет 22 куб.м., общая масса загружаемых отходов не превышает 8310 кг.

Стенки кузова усилены ребрами жесткости. Сечение кузова одинаково по всей длине, чтообеспечивает эффективное прессование.

Манипулятор способен поднимать груз весом не более 700 кг. При этом захват контейнера осуществляется без перемещения, что увеличивает скорость работы техники.

На мусоровозе применяется универсальный захват, позволяющий разгружать евроконтейнеры до 1,1 куб.м. и стандартные металлические контейнеры 0,75 куб.м.

  •  © kommash.ru

  •  © kommash.ru

  •  © kommash.ru

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https://www.kommash.ru/ru/zavod_kommash/news/?nid=166&a=entry.show

Арзамасский завод коммунального машиностроения, Коммаш
  • Нет аватара RF
    02.01.1906:25:25

    Вот у нас в городе бегали Мазы новые похожие на этот, пока не была объявлена «новация» в сфере обращения отходов;

    — видим: увеличились тарифы за вывоз ТБО, объявлена новая компания (ООО) по вывозу ТБО, а со старой компанией договор расторгли; старые металлические контейнеры (3 шт) убраны, а появился один модный пластиковый контейнер (немецкий); закуплены новенькие мусоровозы «Мерседес» (30 шт.). На второй день — один контейнер переполнен мусором, еще и рядом куча.

    Так вот про мусоровозы — расцениваю как вредительство, приобретение оборудования не отечественного производства, потому что были вложены громадные средства в перевооружение производства на ЯМЗ по госпрограммам, и т. д.; средства населения идут на поддержку западных производителей, а наши теряют; подрывается программа импортозамещения.

    #1097253
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